Кабінет міністрів України звільнив від обов'язкової обсервації чи самоізоляції осіб, які приїждають до України. Однак умовою безперешкодного в'їзду буде наявність негативного результату ПЛР-тестування на коронавірус.

Стосується це пом'якшення як тих, хто перетинають державний кордон, так і тих, хто повертається з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення схвалили на засіданні 25 червня, однак воно ще має пройти одноденне доопрацювання, повідомляє "Інтерфакс".

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Обов'язковою умовою в'їзду до України буде наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував внести уточнення щодо полісу страхування для іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон.

Точного терміну, від початку якого скасують самоізоляцію для осіб із-за кордону, наразі немає.

Самоізоляція після перетину кордону: головне

У квітні Кабмін постановив: особи, які повертаються до України, мають відбути 14 днів у обсервації у визначеному місцевою владою місці або у себе вдома за використання додатку "Дій вдома".

Стосувалося обмеження і людей, що прибули через державний кордон і тих, хто виїхав з тимчасово окупованих Росією територій.

Порушення правил ізоляції передбачало штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Окрім того, за постановою Кабінету Міністрів прикордонники могли відмовити у пропуску під час виїзду з тимчасово окупованих територій особі, яка не надала згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома".



Куди можуть виїхати українці / Інфографіка 24 каналу