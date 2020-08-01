Командование ООС уточнило порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения. Граждан Украины будут пропускать с оккупированных территории с 1 августа все еще только после получения согласия на самоизоляцию и регистрацию в сервисе "Действуй дома".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного управления Госпогранслужбы, опубликованном вечером 31 июля.

Ранее в ГПСУ сообщили, что С 1 августа отменяется самоизоляция для тех, кто въезжает с оккупированных территорий

В уточненной информации подчеркнули: " Карантинные ограничения на КПВВ продолжают действовать ".

Правительство постановлением от 22 июля продолжило с 1 по 31 августа действие карантина на территории Украины. Соответственно, командование ООС решило следующее:

Пока действует карантин, в Донецкой и Луганской областях пересечение линии разграничения на КПВВ запрещено иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования от COVID-19 на срок пребывания в Украине.

Украинских граждан, пересекающих линию разграничения со стороны оккупированной территории, пропускать будут только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием сервиса "Действуй дома".

Эти ограничения не будут применять к тем, кто прибывает для участия во ВНО.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции на КПВВ обязательны в любом случае.



Самоизоляция и применения сервиса "Действуй дома" с 1 августа не отменены / Скриншот