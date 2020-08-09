Правительство Шмыгаля пока что не будет отменять обязательную самоизоляцию на 14 дней для людей, которые пересекли контрольные пункты въезда-выезда со стороны оккупированных территорий. Иначе возникнет угроза "импорта" коронавируса от оккупантов.

Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью " Радио Свобода ", опубликованном 8 августа.

Обратите внимание Из-за сбоя приложения "Действуй дома" на двух КПВВ на Донбассе образовались огромные очереди

По словам главы Кабмина, есть информация, что на оккупированной территории Украины эпидемическая ситуация сложнее , чем на подконтрольной украинскому правительству.

"Вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории. Мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее", – отметил премьер.

Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает,

– подчеркнул Шмыгаль.

Но добавил, что пограничники имеют право отменять обязательную самоизоляцию – в отдельных случаях.

"Пограничники имеют право принимать отдельные решения. Но пока есть карантин и ситуация настолько сложна, она будет оставаться управляемой вот так, как было до этого времени ", – подытожил глава Кабинета Министров.