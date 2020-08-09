Чтобы не "импортировать" коронавирус: Кабмин не отменит самоизоляцию после пересечения КПВВ
Правительство Шмыгаля пока что не будет отменять обязательную самоизоляцию на 14 дней для людей, которые пересекли контрольные пункты въезда-выезда со стороны оккупированных территорий. Иначе возникнет угроза "импорта" коронавируса от оккупантов.
Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", опубликованном 8 августа.
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По словам главы Кабмина, есть информация, что на оккупированной территории Украины эпидемическая ситуация сложнее, чем на подконтрольной украинскому правительству.
"Вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории. Мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее", – отметил премьер.
Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает,
– подчеркнул Шмыгаль.
Но добавил, что пограничники имеют право отменять обязательную самоизоляцию – в отдельных случаях.
"Пограничники имеют право принимать отдельные решения. Но пока есть карантин и ситуация настолько сложна, она будет оставаться управляемой вот так, как было до этого времени", – подытожил глава Кабинета Министров.