На товузком направлении азербайджано-армянской границы 16 июля возобновились бои. Стороны сообщают о потерях противников.

В Минобороны Азербайджана отметили, что противник обстрелял из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. К счастью, потерь среди мирного населения нет. Об этом говорится на сайте ведомства.

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По информации Минобороны Азербайджана, сейчас ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

В то же время в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

Примерно в 03:40 армянские вооруженные силы предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается,

– отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

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