На границе между Азербайджаном и Арменией возобновились кровавые бои: есть потери
На товузком направлении азербайджано-армянской границы 16 июля возобновились бои. Стороны сообщают о потерях противников.
В Минобороны Азербайджана отметили, что противник обстрелял из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. К счастью, потерь среди мирного населения нет. Об этом говорится на сайте ведомства.
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По информации Минобороны Азербайджана, сейчас ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.
В то же время в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.
Примерно в 03:40 армянские вооруженные силы предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается,
– отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
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Конфликт между Азербайджаном и Арменией: главное
- Конфликт между странами начался еще до распада СССР. Причиной этому является территория Нагорного Карабаха, контролируемая непризнанной "Нагорнокарабасской Республикой". Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне.
- Война началась в феврале 1988 года, когда регион заявил о выходе из Азербайджанской ССР. В течение военного конфликта 1992 – 1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью районами, прилегающими к нему.
- Военные столкновения между странами не прекратились и после объявления перемирия.