Уже третьи сутки не утихает огонь на границе Армении с Азербайджаном. В вооруженном конфликте с обеих сторон погибли уже 16 военных. Страны обвиняют друг друга, а в Баку люди вышли на промилитаристскую демонстрацию. Подробнее об этих событиях – читайте дальше.

12 июля в Товузском районе Азербайджана начались столкновения и артиллерийские обстрелы. В тот же день зафиксировали и первые жертвы среди военных. В нарушении режима прекращения огня Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению, сообщает 24 канал.

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"Это было неожиданное нападение на наши позиции, а также это привело к гибели наших военнослужащих. Впрочем, мы помешали им осуществить полноценную атаку и ответили, отомстили за погибших солдат", – отметил президент Азербайджана Алиев Ильхам.

В Минобороны Армении же обвинили противоположную сторону в провокации. Мол, группа азербайджанских военных пытались незаконно пересечь границу на автомобиле ВАЗ. А также заверили, что открыли огонь в ответ на артиллерийские обстрелы со стороны Азербайджана.

Мы решительно осуждаем провокационные действия вооруженных сил Азербайджана, которые возобновились сегодня. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за непредсказуемые последствия подрыва стабильности в регионе,

– заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В столице Азербайджана тысячи людей вышли на демонстрацию

Участники акции в столице Азербайджана Баку требовали продолжения боевых действий с Арменией. Люди выкрикивали такие лозунги:

"Карабах – наш";

"Слава армии";

"Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Наконец, в ночь на 15 июля демонстранты вошли в здание парламента. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Полиция вытеснила протестующих из здания и задержала десятки людей.

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Конфликт между армянами и азербайджанцами начался еще в 1988 году. Преимущественно, воевали за территорию Нагорного Карабаха.

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Последнее обострение конфликта произошло в апреле 2016 года. В результате так называемой "4-дневной войны", под контроль Азербайджана перешло примерно 20 тысяч квадратных километров территории. Общие потери обеих сторон за все время конфликта – почти 40 тысяч человек.

Мой брат был убит в собственном доме. Он погиб за свою Отчизну от вражеского огня. Это общая трагедия, я тоже готов умереть,

– сказал пострадавший демонстрант Генбар Мустафа.

На конфликт отреагировали в мире

В мире отреагировали на обострение конфликта. В частности, Евросоюз призвал к мирному урегулированию, а также предложил вернуть наблюдательную миссию ОБСЕ на эти территории. Сразу же отреагировала и Россия. Там заверили, что готовы быть посредником для урегулирования конфликта.

По словам экспертов, конфликт вышел за пределы спорной территории Нагорного Карабаха. Сейчас столкновения проходят на границе Товузского района Азербайджана и области Тавуш в Армении. Как подтвердили эксперты, это свидетельствует о расширении конфликта и рискует перерасти в прямое столкновение между 2 странами.