Вже третю добу не стихає вогонь на кордоні Вірменії із Азербайджаном. У збройному конфлікті з обох сторін загинули вже 16 військових. Країни звинувачують одна одну, а в Баку люди вийшли на промілітаристську демонстрацію. Докладніше про ці події – читайте далі.

12 липня у Товузькому районі Азербайджану розпочалися зіткнення та артилерійські обстріли. Того ж дня зафіксували і перші жертви серед військових. У режимі припинення вогню Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію, повідомляє 24 канал.

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"Це був несподіваний напад на наші позиції, а також це призвело до загибелі наших військовослужбовців. Втім, ми заважили їм здійснити повноцінну атаку та відповіли, помстилися за загиблих солдатів", – зазначив президент Азербайджану Алієв Ільхам.

Натомість у Міноборони Вірменії звинуватили протилежну сторону в провокації. Мовляв, група азербайджанських військових намагалися незаконно перетнути кордон на автомобілі ВАЗ. А також запевнили, що відкрили вогонь у відповідь на артилерійські обстріли з боку Азербайджану.

Ми рішуче засуджуємо провокаційні дії збройних сил Азербайджану, які відновилися сьогодні. Військово-політичне керівництво Азербайджану буде нести всю відповідальність за непередбачувані наслідки підриву стабільності в регіоні,

– заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У столиці Азербайджану тисячі людей вийшли на демонстрацію

Учасники акції у столиці Азербайджану Баку вимагали продовження бойових дій з Вірменією. Люди вигукували такі лозунги:

"Карабах – наш";

"Слава армії";

"Головнокомандувач, оголоси мобілізацію".

Врешті, в ніч на 15 липня, демонстранти увійшли у будівлю парламенту. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ. Врешті, поліція витіснила протестувальників з будівлі та затримала десятки людей.

Люди у столиці Азербайджану вийшли на демонстрацію: відео

Конфлікт між вірменами та азербайджанцями розпочався ще у 1988 році. Переважно, воювали за територію Нагірного Карабаху.

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Останнє загострення конфлікту відбулося у квітні 2016 року. В результаті так званої "4-денної війни", під контроль Азербайджану перейшло приблизно 20 тисяч квадратних кілометрів території. Загальні втрати обох сторін за весь час конфлікту – майже 40 тисяч людей.

Мій брат був вбитий у власному домі. Він загинув за свою Вітчизну від ворожого вогню. Це спільна трагедія, я теж готовий померти,

– сказав постраждалий демонстрант Генбар Мустафа.

Як на конфлікт відреагували у світі

У світі відреагували на загострення конфлікту. Зокрема, Євросоюз закликав до мирного врегулювання, а також запропонував повернути наглядову місію ОБСЄ до цих територій. Одразу ж відреагувала і Росія. там запевнили, що готові бути посередником для врегулювання конфлікту.

За словами експертів, конфлікт вийшов за межі спірної території Нагірного Карабаху. Зараз зіткнення проходять на кордоні Товузького району Азербайджану та області Тавуш у Вірменії. Як ствердили експерти, це свідчить про розширення конфлікту та ризикує перерости в пряме зіткнення між 2 країнами.