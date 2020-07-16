На кордоні між Азербайджаном та Вірменією поновилися криваві бої: є втрати
На товузькому напрямку азербайджано-вірменського кордону 16 липня поновилися бої. Сторони повідомляють про втрати противників.
У Мінобороні Азербайджану зазначили, що противник обстріляв з великокаліберної зброї і мінометів села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі. На щастя, втрат серед мирного населення немає. Про це мовиться на сайті відомства.
Важливо Між Вірменією та Азербайджаном вже третій день не стихає вогонь: все про конфлікт
За інформацією Мінобороні Азербайджану, наразі ситуація перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії.
Водночас у Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.
Приблизно о 03:40 вірменські збройні сили запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває,
– зазначила прессекретарка Міноборони республіки Шушан Степанян.
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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: головне
- Конфлікт між країнами розпочався ще до розпаду СРСР. Причиною цьому є територія Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени.
- Війна почалася в лютому 1988 року, коли регіон заявив про вихід з Азербайджанської РСР. Протягом воєнного конфлікту 1992 – 1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та семи районами, прилеглими до нього.
- Військові сутички між країнами не припинилися і після оголошення перемир'я.