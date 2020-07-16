На товузькому напрямку азербайджано-вірменського кордону 16 липня поновилися бої. Сторони повідомляють про втрати противників.

У Мінобороні Азербайджану зазначили, що противник обстріляв з великокаліберної зброї і мінометів села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі. На щастя, втрат серед мирного населення немає. Про це мовиться на сайті відомства.

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За інформацією Мінобороні Азербайджану, наразі ситуація перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії.

Водночас у Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.

Приблизно о 03:40 вірменські збройні сили запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває,

– зазначила прессекретарка Міноборони республіки Шушан Степанян.

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