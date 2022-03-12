На границе с Молдовой "поймали с поличным" военнообязанных

В Украине с начала российского вторжения объявили о мобилизации. Военнообязанные до сих пор пытаются обманом уехать в соседние страны, например Молдову.

На этот раз пограничники снова разоблачили 2 украинцев. Они пытались уехать в Молдову с поддельными документами.

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Сделали поддельные документы вручную

Мужчинам по 26 и 29 лет. Они решили показать фейковые справки из военкомата, чтобы не призываться к мобилизации и спокойно уехать за границу.

В документах отмечено, что мужчины якобы непригодны к прохождению военной службы. Однако пограничники сразу насторожили документы.

В частности, решил присмотреться к справкам один из опытных инспекторов Измаильского пограничного отряда. Как оказалось не зря, потому что именно он и обнаружил обман.



Одна из поддельных справок / Фото Госпогранслужбы

В общем, стало известно, что документы сделаны вручную, а печати органа выдачи на них вообще поставлены с помощью струйного принтера.

В Госпогранслужбе сразу сообщили об инциденте полиции, ведь говорится о признаках преступления. Оно предусмотрено частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или их использование.

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