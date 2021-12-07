На границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками икры

Украинские пограничники и таможенники в сотрудничестве с молдавскими коллегами обнаружили у двух украинцев более полутора сотен банок с икрой. Ее "гурманы" пытались замаскировать под одеждой.

Украинцы путешествовали рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Одесса – Кишинев. В Молдову он направлялся через пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное.

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Пограничники поймали мужчин с икрой

Во время совместного украинско-молдавского погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой,

– отметили в ГПСУ.

Деликатес 28-летний и 29-летний мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к телу полиэтиленовой пленкой.

Икру украинцы везли дедушке в Молдову

По словам украинцев, вкусности они везли для дедушки в Молдову. Но оценить вкусовые качества и полезные свойства икры лосося и горбуши дедушке не удастся. Ведь "праздничную предновогоднюю доставку" сорвали на украинско-молдавской границе.

Деликатес изъяли представители молдавской таможенной службы. Поскольку "гениальный план" мужчин провалился, они отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.

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