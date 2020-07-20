В Словакии на границе с Украиной обнаружили "кладбище" автомобилей на европейской регистрации. Это уже не первое похожее "кладбище", которые начали появляться после усиления украинского законодательства о растаможивании автомобилей.

Место сброса автомобилей расположено в пограничном селе Убля, пишет телеграм-канал "Украина / Новости".

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Приграничное село расположено сразу же вблизи пункта пропуска "Малый Березный", что в Закарпатской области. Это и указывает на то, что автомобили оставили именно украинцы.

Большинство автомобилей – это старые машины Volkswagen, Skoda, Opel и другие. Некоторые уже даже начали разбирать на запчасти, а в большинстве сняты автомобильные номера.

"Кладбище евроблях" в Словакии: смотрите видео

Село Убля, где расположено кладбище: карта​