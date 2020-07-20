У Словаччині на кордоні з Україною виявили "кладовище" автомобілів на європейській реєстрації. Це вже не перший схоже "кладовище", які почали з'являтися після посилення українського законодавства щодо розмитнення автомобілів.

Місце скиду автомобілів розташоване у прикордонному селі Убля, пише телеграм-канал "Україна / Новини".

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Прикордонне село розташоване одразу ж поблизу пункту пропуску "Малий Березний", що в Закарпатській області. Це й вказує на те, що автомобілі залишили саме українці.

Більшість автівок – це старі машини Volkswagen, Skoda, Opel й інші. Деякі вже навіть почали розбирати на автозапчастини, а в більшості зняті автомобільні номери.

"Кладовище євроблях" у Словаччині: дивіться відео

Село Убля, де розташоване кладовище: карта