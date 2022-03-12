53-летний мужчина с соответствующей записью ехал в Молдову. В военном билете было указано, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом.

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Там было указано, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Луганщине признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года – "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" – с осложненным течением.



Военный билет мужчины / Фото Госпогранслужбы

Путешественника пограничники передали в полицию. Там будут разбираться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

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