Чтобы подбодрить украинцев, в сети распространяют шутливый рейтинг рекордов Украины. Он еще больше показывает, какая у нас особенная страна.

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10 смешных рекордов Украины

Первыми в мире побороли коронавирус, когда объявили военное положение. Сделали бранное выражение – всемирным антивоенным лозунгом! Первые в мире уничтожили суперсовременный военный корабль артиллерийской установкой "Град". Собрали самые большие в истории человечества санкции против страны-агрессора! Приблизительно через неделю создали крупнейшую в современной истории волонтерскую сеть. Объединили самое большое в истории количество русскоязычных, ненавидящих Россию. Кто бы мог подумать, что банка консервации может стать оружием. В Украине возможно все – у нас ее использовали как ПВО (противовоздушная оборона). Первыми в мире организовали ромские партизанские отряды. Разработали пароль, который все знают, но произнести могут только свои. Да, именно так, речь идет о "палянице". Ну и дали крупнейших в мире пизд*лей российской армии со времен Второй мировой.

Отмечается, что список рекордов обновляется каждый день. Так что ждите свеженькой порции!