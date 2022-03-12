Щоб підбадьорити українців, в мережі ширять жартівливий рейтинг рекордів України. Він ще більше показує, яка у нас особлива країна.
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10 кумедних рекордів України
- Першими у світі побороли коронавірус, коли оголосили воєнний стан.
- Зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
- Перші у світі знищили суперсучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град".
- Зібрали найбільші в історії людства санкції проти країни-агресорки!
- Приблизно за тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
- Згуртували найбільшу в історії кількість російськомовних, що ненавидять Росію.
- Хто б міг подумати, що банка з консервації може стати зброєю. В Україні можливо все – у нас її використали як ППО (протиповітряна оборона).
- Першими у світі організували ромські партизанські загони.
- Розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої. Так, саме так, йдеться про "паляницю".
- Ну і дали найбільших у світі пізд*лей російській армії з часів Другої світової.
Зазначається, що список рекордів оновлюється щодня. Тож чекайте на свіженьку порцію!