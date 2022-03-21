Однако в Госпогранслужбе предостерегают, что этого делать не стоит. Кроме того, что это незаконно, работники таможни сразу же обнаружат фальшивку.
К слову 3000 евро за незаконное пересечение границы: правоохранители задержали двух мужчин
Только в минувшие выходные пограничники Черновицкого отряда обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин в возрасте от 20 до 54 лет.
Пограничники со 100-процентной гарантией обнаруживают фальшивые справки, которые мошенники дорого продают мужчинам,
– отметили в ведомстве.
Эти люди с фальшивыми справками о якобы непригодности к военной службе сами признались, что купились на объявления в интернете. Дельцы предлагали "гарантированный выезд за границу".
Интересно, что за справки выложили немалые деньги – мошенники просили за фейковый бумажка иногда четырехзначные суммы в валюте.
Что грозит нарушителям
Всех нарушителей с поддельными справками передают в Нацполицию. Правоохранители и решают вопрос о начале досудебных расследований за использование поддельных документов и уклонение от призыва во время мобилизации.
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