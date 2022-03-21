Однак у Держприкордонслужбі застерігають, що цього робити не варто. Окрім того, що це незаконно, працівники митниці одразу ж виявлять фальшивку.

До слова 3000 євро за незаконний перетин кордону: правоохоронці затримали двох чоловіків

Лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

Прикордонники зі 100-відстоковою гарантією виявляють фальшиві довідки, які шахраї дорого продають чоловікам,

– зазначили у відомстві.

Ці люди із фальшивими довідками про начебто непридатність до військової служби самі зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті. Ділки пропонували "гарантований виїзд за кордон".

Цікаво, що за довідки виклали чималі гроші – шахраї просили за фейковий папірець іноді чотиризначні суми у валюті.

Що загрожує порушникам

Усіх порушників з підробленими довідками передають в Нацполіцію. Правоохоронці й вирішують питання щодо початку досудових розслідувань за використання підроблених документів та ухиляння від призову під час мобілізації.

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