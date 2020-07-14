На границе с Венгрией образовались огромные очереди: их связывают с изменением правил въезда
В Закарпатской области на границе с Венгрией образовались огромные очереди. Местные журналисты связывают их с тем, что уже с 15 июля Венгрия меняет правила въезда для иностранцев, а в том числе и для украинцев.
На пункте пропуска "Чоп – Захонь" образовалась огромная очередь из более 200 автомобилей, рассказал в своем телеграме журналист Виталий Глагола.
К слову Венгрия изменила правила для въезда украинцев
В то же время на пункте пропуска "Лужники" образовались большие очереди из пешеходов, которые также пытаются попасть в Венгрию. Журналист связывает эти очереди с введением более жестких ограничений на въезд в соседнее государство.
Дело в том, что с 15 июля все граждане стран "красной зоны", куда входит Украина, вынуждены будут после приезда проходить двухнедельную самоизоляцию в Венгрии.
Карантина можно будет избежать, если за последние 5 дней у человека есть два отрицательных теста на коронавирус. Виталий Глагола сообщает, что в частных клиниках Ужгорода цена одного теста составляет 2 тысячи гривен.
Очереди на границе с Венгрией: смотрите видео
На границе с Венгрией образовались большие очереди: смотрите фото
Кто сможет въезжать в Венгрию без ограничений?
Новые ограничения не будут распространяться на транзитных путешественников. Также они не будут затрагивать представителей бизнеса, которые едут в командировку.