У Закарпатській області на кордоні з Угорщиною утворилися величезні черги. Місцеві журналісти пов'язують їх з тим, що вже з 15 липня Угорщина змінює правила в'їзду для іноземців, а зокрема й для українців.

На пункті пропуску "Чоп – Захонь" утворилася величезна черга з понад 200 автомобілів, розповів у своєму телеграмі журналіст Віталій Глагола.

До слова Угорщина змінила правила для в'їзду українців

Водночас на пункті пропуску "Лужанка" утворилися великі черги з пішоходів, які також намагаються потрапити в Угорщину. Журналіст пов'язує ці черги з запровадженням більш жорстких обмежень на в'їзд у сусідню державу.

Справа в тім, що з 15 липня усі громадяни країн "червоної зони", куди входить Україна, змушені будуть після приїзду проходити двотижневу самоізоляцію в Угорщині.

Карантину можна буде уникнути, якщо за останні 5 днів людина має два негативні тести на коронавірус. Віталій Глагола повідомляє, що в приватних клініках Ужгорода ціна одного тесту становить 2 тисячі гривень.

Черги на кордоні з Угорщиною: дивіться відео

На кордоні з Угорщиною утворилися великі черги: дивіться фото