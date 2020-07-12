Угорська влада запроваджує жорсткіші обмеження на кордонах з 15 липня. Усіх громадян зі списку країн "червоної зони" в Угорщину не допускатимуть. У цьому списку опинилася і Україна.

Угорщина 12 липня оголосила про запровадження нових обмежень на своїх кордонах, які вступлять у дію через три дні – з середи, 15 липня, повідомляє Deutsche Welle. Причиною тому є спалахи коронавірусу в кількох сусідніх країнах.

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Нові правила в'їзду в Угорщину

Іноземцям з країн, внесених до "червоного списку", в'їзд до Угорщини буде заборонений. Це стосується й українців, адже Україну, а також Албанію, Чорногорію та деякі інші країни угорська влада внесла саме до "червоного списку".

Від обмежень звільнено транзитних мандрівників, працівників транспортної галузі та ділових людей, які їдуть у відрядження, хоча їхній стан здоров'я також будуть перевіряти.

Згідно з новими правилами, на кордонах будуть перевіряти стан здоров'я громадян Угорщини, котрі повертаються з країн, внесених до "червоного" списку. Навіть якщо вони не є інфікованими, їм все одно доведеться відбути 14 днів на карантині.

Самоізоляції можна уникнути, якщо громадянин може пред'явити два негативні тести на коронавірус, зроблені в останні п'ять днів.

Що таке "червона зона"? До "червоної" зони влада держави відносять ті країни, де коронавірусна ситуація є такою ж, як в зазначеній країні або гіршою. Мовиться про кількість випадків зараження на 100 тисяч населення.



Також є ще "зелена" зона – це ті країни, де ситуація є кращою, ніж у тій країні. Якщо людина прибуває з таких країн, необхідність обсервації / cамоізоляції відпадає.



Списки обох зон зазвичай оновлюють що два тижні.

В Угорщині є також "проміжний етап" – "жовтий список", людей, які прибувають звідти, теж перевірятимуть. До нього належать, серед інших країн, Сербія, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія.

Які країни відкрили свої кордони для українців / Інфографіка 24 каналу