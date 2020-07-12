Венгерские власти вводит жесткие ограничения на границе с 15 июля. Всех граждан из списка стран "красной зоны" в Венгрию не будут допускать. В этом списке оказалась и Украина.

Венгрия 12 июля объявила о введении новых ограничений на своих границах, которые вступят в действие через три дня – со среды, 15 июля, сообщает Deutsche Welle. Причина – вспышки коронавируса в соседних странах.

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Новые правила въезда в Венгрию

Иностранцам из стран, внесенных в "красный список", въезд в Венгрию будет запрещен. Это касается и украинцев, ведь Украину, а также Албанию, Черногорию и некоторые другие страны венгерские власти внесли именно в "красный список".

От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и бизнесмены, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

Согласно новым правилам, на границах будут проверять состояние здоровья граждан Венгрии, которые возвращаются из стран, внесенных в "красный" список. Даже если они не являются инфицированными, им все равно придется отбыть 14 дней в карантине.

Самоизоляции можно избежать, если гражданин сможет предъявить два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

Что такое "красная зона"?

К "красной" зоне власти государства относят те страны, где коронавирусная ситуация существенно хуже. Речь идет о количестве случаев заражения на 100 тысяч населения.



Также есть еще "зеленая" зона – это те страны, где ситуация с заболеванием более благоприятная. Если человек прибывает из таких стран, необходимость обсервации/cамоизоляции отпадает.



Списки обеих зон обычно обновляют каждые две недели.

В Венгрии также есть "промежуточный этап" – "желтый список", прибывающих оттуда, тоже будут проверять. К нему относятся, среди прочих стран, Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Какие страны открыли свои границы для украинцев / Инфографика 24 канала