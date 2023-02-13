Находящихся в России граждан США призвали немедленно покинуть страну

Американцев призвали покинуть Россию самостоятельно, поскольку посольство США имеет серьезные ограничения в России по оказанию помощи своим гражданам

В посольстве отметили, что варианты выезда крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок, однако маршруты выезда на автомобилях и автобусах еще открыты.

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Граждане США не должны ездить в Россию, а проживающие или путешествующие в России должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности коммерческих поездок,

– говорится в сообщении.

Почему американцев призвали покинуть Россию

В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы. В этой связи подчеркивается, что Россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.

Если вы хотите покинуть Россию, следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут стать еще более ограниченными,

– говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили гражданам США, что у России не гарантируется право на мирные собрания и свободу слова, призвав их избегать "любых политических или социальных протестов".