Граждане Украины погибли в результате падения вертолета в Афганистане, – СМИ

На севере Афганистана разбился вертолет, на борту которого были как иностранные граждане, так и местные офицеры. В результате по меньшей мере 12 человек погибли: члены экипажа и пассажиры. Орган гражданской авиации страны убеждает, что экипаж состоял из граждан Украины.

Инцидент произошел в провинции Балх на территории базы "Шахин", принадлежащий афганским вооруженным силам, передает Sputnik.

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Сначала сообщалось, что погиб иностранный пилот и два афганских военных, а всего на борту находились 13 человек, среди которых трое были иностранцами.

Впоследствии Орган гражданской авиации страны заявил, что вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter из Молдовы рухнул на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На его борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана.

По словам представителя вооруженных сил Афганистана Мохаммада Ханифа Резайе, авиасудно следовало в провинцию Фарьяб, но упало и загорелось. Также он отметил, что падение произошло в результате технической неисправности.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли двое членов экипажа и десять пассажиров.

Видео с места падения вертолета в Афганистане

Напомним, накануне в Эфиопии в районе Оромия разбился военный самолет, в результате чего погибли 18 человек.