В Эфиопии разбился военный самолет: 18 погибших

В четверг, 30 августа, в Эфиопии в районе Оромия разбился военный самолет. В результате аварии погибло 18 человек.

Об этом говорится на сайте Africa New.

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По информации местных СМИ, на борту самолетнаходилось 15 военнослужащих и трое гражданских. В то же время, как сообщает AP, во время аварии вертолета в регионе Оромия погибли 17 человек, в том числе двое детей.



Причина катастрофы пока неизвестна.

Напомним, 27 августа в Греции в результате аварии тренировочного самолета погиб 39-летний капитан судна. Спасатели нашли его тело в самом салоне самолета уже после инцидента. Другой пилот выжил.