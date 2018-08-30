В Эфиопии разбился военный самолет: 18 погибших
В четверг, 30 августа, в Эфиопии в районе Оромия разбился военный самолет. В результате аварии погибло 18 человек.
Об этом говорится на сайте Africa New.
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По информации местных СМИ, на борту самолетнаходилось 15 военнослужащих и трое гражданских. В то же время, как сообщает AP, во время аварии вертолета в регионе Оромия погибли 17 человек, в том числе двое детей.
Причина катастрофы пока неизвестна.
Напомним, 27 августа в Греции в результате аварии тренировочного самолета погиб 39-летний капитан судна. Спасатели нашли его тело в самом салоне самолета уже после инцидента. Другой пилот выжил.
Источник: 24 канал
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