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В Греции разбился военный самолет: есть погибшие

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В Греции разбился военный самолет
В Греции разбился военный самолет / Украинская правда

Во вторник, 27 августа, в Греции в результате катастрофы тренировочного самолета погиб один пилот, другой – пострадал.

Об этом сообщил сайт Ekathimerin.

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Как указано в ведомстве, в результате катастрофы тренировочного самолета погиб 39-летний капитан судна Николас Василею. Спасатели нашли его тело в самом салоне самолета уже после инцидента.

Загиблий пілот літака Ніколас Васелію

Погибший пилот самолета Николас Василею

Сам самолет Т-2 Buckeye, когда случилась авария, находился на расстоянии семи миль от греческого города Спарты.

Сейчас стало известно, что второй пилот выжил. Он смог выпрыгнуть с самолета с парашютом. Как сообщают СМИ, пострадавший находится в больнице в Каламате, его состояние здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что оба мужчины были опытными пилотами, за их плечами было 2500 часов опыта. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Напомним, 26 августа в районе иранского города Дизфуль разбился самолет-истребитель F-5, принадлежащий Военно-воздушным силам страны.

Теги: авиация Жертвы Греция
Источник: 24 канал
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