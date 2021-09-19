Аслан Бжания голосовал на участке в одной из школ Сухуми и рассказал о важности события для жизни России.

Актуально По состоянию на утро – ни один избиратель не проголосовал на выборах в Госдуму во Львове

Я – как гражданин Абхазии и России имел обязанность прийти и проголосовать,

– сказал Бжания.

Голосуют жители Абхазии, у которых есть паспорта России

В российском ЦИК объяснили, что участие в голосовании смогут принять все граждане с паспортами, проживающие в Абхазии, а также те, которые временно там находятся.

Обратите внимание! В так называемом посольстве Абхазии в России рассказали, что около 140 тысяч человек имеют, как российское, так и абхазское гражданство. В целом население автономной республики составляет 240 тысяч человек.

Смотрите на карте, где находится автономная республика Абхазия:

Жителей оккупированного Донбасса активно свозят в Ростовскую область

Между тем Россия проводит аналогичную политику и на оккупированном украинском Донбассе. Оттуда людей с российскими паспортами массово свозят в Ростовскую область – чтобы они отдали свой голос за новый состав Госдумы.

К теме "Официально подтвердили оккупацию": главари боевиков проголосовали на выборах в Госдуму

По предварительным подсчетам оккупантов, участие в выборах примут 200 тысяч местных жителей. После того, как "избирателей" подвозят, их угощают шампанским.