Аслан Бжания голосовал на участке в одной из школ Сухуми и рассказал о важности события для жизни России.
Актуально По состоянию на утро – ни один избиратель не проголосовал на выборах в Госдуму во Львове
Я – как гражданин Абхазии и России имел обязанность прийти и проголосовать,
– сказал Бжания.
Голосуют жители Абхазии, у которых есть паспорта России
В российском ЦИК объяснили, что участие в голосовании смогут принять все граждане с паспортами, проживающие в Абхазии, а также те, которые временно там находятся.
Смотрите на карте, где находится автономная республика Абхазия:
Жителей оккупированного Донбасса активно свозят в Ростовскую область
Между тем Россия проводит аналогичную политику и на оккупированном украинском Донбассе. Оттуда людей с российскими паспортами массово свозят в Ростовскую область – чтобы они отдали свой голос за новый состав Госдумы.
К теме "Официально подтвердили оккупацию": главари боевиков проголосовали на выборах в Госдуму
По предварительным подсчетам оккупантов, участие в выборах примут 200 тысяч местных жителей. После того, как "избирателей" подвозят, их угощают шампанским.