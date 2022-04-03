Гражданин Турции пытался вывезти из Украины незадекларированные более полмиллиона долларов

Государственное бюро расследований продолжает предотвращать незаконный вывоз валюты из Украины. На этот раз изъяли более полумиллиона долларов США, которые хотел вывезти гражданин Турции.

Все конфискованные средства передаются в государственный бюджет на нужды вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в ДБР.

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Гражданин Турции хотел вывезти незадекларированные более полумиллиона долларов

Инцидент произошел на пункте пропуска "Орловка" Одесской области. Работники Теруправления ГБР Николаева совместно с пограничниками предотвратили незаконный вывоз 542 000 долларов США за границу гражданином Турции.

Незадекларированные наличные правонарушитель спрятал под сиденьем и во внутреннюю обшивку авто. Работники обнаружили наличные деньги и изъяли их.

Сейчас ГБР проводит следственные действия – проверяют происхождение средств и принимают меры по их аресту с последующей передачей на нужды армии.



Наличные деньги, которые пытался вывезти из Украины гражданин Турции / Фото ГБР

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