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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Гражданин "Г" не заказчик, а завербованный технический исполнитель, – эксперт

197 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / www.unian.ua/politics

То, что касается коммуникации с людьми по делу Бабченко – очень возмутило многих людей в Украине и за рубежом. Сначала поразило то, что этот факт состоялся, а позже возмутило то, что больше, чем полсуток было известно, что он жив и никто об этом не получил информации.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

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По ее словам, заказчику сначала дают задаток, которой документируется, а также отчет, который тоже должен быть прописанным исполнителем заказчика. Если это действительно была инсценировка, спецоперация СБУ, то единственное, на что они надеялись – выйти на заказчиков в России, которые находятся там, или в Украине. Их можно было бы объявить в интерпол, и таким образом их задержать.

Янченко добавляет, что инсценировку стоило проводить с точки зрения законодательства. Есть три вида покушений, из того, что нас интересует, то есть покушение законченное и незаконченное. Законченное – это когда заказчик находит посредника, который убивает жертву, жертва, якобы, умирает от рук убийцы и заказчик думает, что все выполнено, передавая последний транш средств. Собственно, для заказчика это все завершается. Покушение незаконченное – это когда заказчик узнает, что посредник не может выполнить это преступление, соответственно, убийство невыполненное.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики
Источник: 24 Канал
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