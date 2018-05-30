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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Эксперт объяснила, для чего провели инсценировку смерти Бабченко

282 Читати новину українською
Журналист Аркадий Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко / Фото из свободных источников

Стоило было проводить инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко через украинское законодательство.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

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"Есть два вида покушений: законченный и незаконченный. Законченный – это когда заказчик находит посредника, который убивает жертву, после этого происходит последняя передача средств. Незаконченный – когда исполнитель по тем или иным причинам не смог убить жертву. Поэтому украинские правоохранители часто обращаются к таким методам. Это помогает провести квалификации преступления, а также сбора документации и сбора доказательств", – рассказала Янченко.

Она добавила, что ситуация с Бабченко – особенная, потому что речь идет о публичной личности, информация об убийстве была широко разглашена и долгое время не опровергалась.

Теги: журналисты Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики
Источник: 24 Канал
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