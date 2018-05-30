Експертка пояснила, навіщо провели інсценування смерті Бабченка

Варто було проводити інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка через українське законодавство.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

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"Є два види замахів: закінчений і незакінчений. Закінчений – це коли замовник знаходить посередника, який вбиває жертву, після цього відбувається остання передача коштів. Незакінчений – коли виконавець з тих чи інших причин не зміг вбити жертву. Тому українські правоохоронці часто звертаються до таких методів. Це допомагає провести кваліфікації злочину, а також збору документації та збору доказів", – розповіла Янченко.

Вона додала, що ситуація з Бабченком – особлива, бо мова йде про публічну особу, інформація про вбивство була широко розголошена і довгий час не спростовувалася.