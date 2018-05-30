Обіцяв померти у 96, станцювавши на могилі Путіна, – Бабченко відреагував на свою "смерть"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, про вбивство якого повідомлялося напередодні, однак згодом з'ясувалося, що той – насправді живий, запевнив усіх, що помре ще не скоро.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Х**н там. Не дочекаються. Я обіцяв померти у дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна та зробивши селфі на Абрамсі (M1 "Абрамс" – основний бойовий танк третього покоління виробництва США, – 24 Канал") на Тверській? Я постараюся це зробити", – підкреслив журналіст.

За його словами, така вже у нього доля – воскресати кожні чотири роки.

"Господи, як же вмирати набридло. Доброго ранку", – іронічно додав Бабченко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.