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укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Громадянин "Г" не замовник "вбивства" Бабченка, а завербований технічний виконавець, – експерт

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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / www.unian.ua/politics

Те, що стосується комунікації з людьми по справі Бабченка – дуже обурило багатьох людей в Україні та за кордоном. Спочатку вразило те, що цей факт відбувся, а пізніше обурило те, що більше, аніж півдоби було відомо, що він живий і ніхто про це не отримав інформації.

Про це повідомила в ефірі 24 Каналу голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

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За її словами, замовнику спочатку дають завдаток, якій документується, а також звіт, який теж має бути прописаним виконавцем замовника. Якщо це справді було інсценування, спецоперація СБУ, то єдине, на що вони сподівалися – вийти на замовників в Росії, які перебувають там, або в Україні. Їх можна б було оголосити в інтерпол, і таким чином їх затримати.

Янченко додає, що інсценування проводити варто було з точки зору законодавства. Є три види замахів, з того, що нас цікавить, то є замах закінчений та незакінчений. Закінчений – це коли замовник знаходить посередника, який вбиває жертву, жертва, нібито, вмирає від рук вбивці і замовник думає, що все виконано, передаючи останній транш коштів. Власне, для замовника це все завершується. Замах незакінчений – це коли замовник дізнається, що посередник не може виконати цей злочин, відповідно, вбивство невиконане. 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини політики
Джерело: 24 Канал
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