Об этом для 24 канала рассказал волонтер Сергей Притула. Он отметил, что приоритетной задачей для каждого гражданина является поддержка украинской армии любым способом.

На тему Мобилизация в Украине: кого может обойти военная служба

"Но нужно быть готовыми к разным сценариям. Никто не знает, как дальше пойдут дела, поэтому мы в фонде искали, что еще можно охватить. Понятно, что должны работать не только с военными, но и с гражданскими, потому что люди в процессе ожидания мобилизации должны получать базовые военные знания", – сказал Притула.

Чему можно научиться в центрах

По словам Притулы, Центры готовности дают базовые знания не только для людей, которые будут защищать Украину с оружием. Там учат людей, которые, возможно, не примут участие в боевых действиях, но будут готовы действовать в критических ситуациях. В таких центрах есть такие направления:

минно-подрывное дело;

как подготовиться к зиме;

поведение во время блэкаута;

что делать, когда нет связи;

как собраться на войну;

стрелковое дело;

тактическая медицина;

основы аэроразведки;

пользование военной оптикой;

боевые действия в условиях города;

военная логистика.

Подобные вещи должны принести пользу и уверенность людям. Люди, приходящие на инструктаж, будут знать, в чем они лучшие, когда попадут в ряды войска. Например, когда есть навыки управления дронами, то вполне вероятно, что будешь заниматься именно этим, а не будешь ждать распределения,

– объяснил Притула.

Количество центров будет увеличиваться

В центрах есть теоретическая и практическая составляющие. Учения проводят военные, участвовавшие в боевых действиях. Пилотный проект был запущен в Полтаве. Курсы там тестировали полтора месяца, чтобы понять проблемы и недостатки, как их решить. В настоящее время центры функционируют в 16 городах.

"Мы увидели, что нравится людям, какие есть запросы. Сейчас хотим расширять до районных центров в регионах, где работаем в областных центрах. Собственно, более 5 тысяч гражданских прошли курсы по разным направлениям", – сказал Притула.

Заметьте 16 тысяч российских ракетных ударов по Украине: Резников шокировал процентом гражданских целей

Как попасть на обучение

По словам волонтера, у "Благотворительного фонда Сергея Притулы" хорошо налажена коммуникация с партнерами. Он отметил, что организация не тратит деньги на помещения, расходные материалы, тренировочное оружие или муляжи. Команды на местах находят это самостоятельно.

"В каждом городе, где мы есть, налажена хорошая обратная связь. Вы можете просто найти в интернете "Центр готовности гражданских" в своем городе. Есть страницы в социальных сетях. Есть формы регистрации. Вход – это любой донат на фонд и все", – рассказал Притула.

Обратите внимание – Притула об обучении для гражданских: смотрите видео

Различные уровни подготовки

Как отметил волонтер, спрос превышает предложение. Следовательно, центры не могут набрать на определенные курсы всех, кто этого хочет, потому что есть пропускная способность в зависимости от помещения и количества инструкторов.

Мы не гонимся за количеством. Нам важно качественное обучение. Четко разделяем вещи, чему можно и желательно учить гражданских. Другие уровни подготовки – это то, что обрабатываем с военными,

– объяснил Притула.

Он сообщил, что фонд подписал меморандум с военной школой "Боривітер". Там углубленно изучают направления, начиная с топографии и управления дронами, заканчивая работой средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

"Уже дважды выпускали каждый месяц более 630 курсантов. Хорошо понимаем, что нужно для гражданских, а что лучше оттачивать с военными", – добавил Притула.