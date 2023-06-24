Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая София Трощук. Она разнесла заявление российской пропагандистки и указала на один интересный момент, прозвучавший между строк.

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Что говорят пропагандисты

Опираясь на слова "главнокомандующего", который один, Захарова призывает "объединиться". Мол, сейчас нужно отложить подальше свое личное мнение, даже если оно "на 100% правильное". Иначе уже ничего не будет иметь смысла.

"Набор каких-то рандомных слов. Видимо, сверху спустили методичку, где призывают объединяться вокруг царя. Их диктатор нуждается в поддержке и говорит о том, что "враг ждет нашей междоусобицы – не дождется". Так уже дождались", – отметила ведущая.

Ведущая 24 Канала разнесла рандомное заявление пропагандистки Захаровой: смотреть видео

Далее Марию Захарову понесло к "мужикам", которых она призвала "держаться и не поддаваться". Она напомнила о какой-то "защите общих интересов" и снова перешла к "объединению".

О какой защите идет речь? Что вы забыли на территории Украины? Но важно – Захарова признает, что разные мнения бытуют относительно так называемой "СВО", а на самом деле российско-украинской войны. Значит среди людей в России определенное такое недовольство. Она говорит его отложить и мне кажется, что это еще больше может разжечь враждебные настроения. Гори-гори ясно, чтобы не погасло,

– добавила Трощук.

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