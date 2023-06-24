Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ведуча Софія Трощук. Вона рознесла заяву російської пропагандистки і вказала на один цікавий момент, який прозвучав між рядків.
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Що кажуть пропагандисти
Спираючись на слова "главнокомандующєго", який один, Захарова заклика "об'єднатися". Мовляв, наразі треба відкласти подалі свою особисту думку, навіть якщо вона "на 100% правильна". Бо інакше вже нічого не матиме сенсу.
"Набір якихось рандомних слів. Мабуть, згори спустили методичку, де закликають об'єднуватися навколо царя. Їхній диктатор потребує підтримки і говорить про те, що "ворог чекає нашої міжусобиці – не дочекається". Так уже ж дочекалися", – відзначила ведуча.
Ведуча 24 Каналу рознесла рандомну заяву пропагандистки Захарової: дивитись відео
Далі Марію Захарову понесло до "мужиків", яких вона закликала "триматися і не піддаватися". Вона нагадала про якийсь "захист загальних інтересів" і знову перейшла до "об'єднання".
Про який захист йдеться? Що ви забули на території України? Але важливо – Захарова визнає, що різні думки побутують щодо так званої "СВО", а насправді російсько-української війни. Значить є серед людей в Росії певне таке незадоволення. Вона говорить його відкласти і мені здається, що це ще більше може розпалити ворожі настрої. Гори-гори ясно, щоб не згасло,
– додала Трощук.
Повстання Пригожина в Росії: основні новини
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин оголосив боротьбу з військовим керівництвом Росії. Цьому передував ймовірний ракетний обстріл тилових позицій вагнерівців. Ним, мовляв, особисто керував Шойгу, який спеціально прибув до Ростова-на-Дону. Пригожин разом зі своїми найманцями відправився на Москву.
- Зранку 24 червня стало відомо про ймовірне захоплення військових об'єктів в Ростові-на-Дону та Воронежській області. Владімір Путін у своєму виступі до народу назвав ці події "внутрішнім зрадництвом" і віддав наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот та пішли проти влади.
- Тим часом у Москві та області посилюють заходи безпеки. Від ночі в російській столиці працювала Росгвардія, місцеві повідомляли про військову техніку на вулиці. Зокрема, на виїзді з Москви помітили БТР та свіженькі окопи. В Сєрпухові Московської області висадилися десятки солдатів на випадок протистояння з найманцями Пригожина.