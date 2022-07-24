Так, гражданские летчики действуют в структуре министерства обороны страны-оккупанта.

Задача – уничтожить Украину: в разведке рассказали о планах путина

ГУР установило причастность гражданских летчиков к войне россии против Украины

Разведка установила, что экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, а также вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.

Эти летчики отлично понимают, чем они занимаются и не слишком этим довольны.

В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения россии,

– рассказали в ГУР.

Известны имена сотен военных преступников

Первый шаг уже сделан. Военная разведка раздобыла и установила полный список гражданских летчиков, причастных к военным преступлениям россии против Украины.

В подтверждение этому ГУР обнародовала список военных преступников – работников предприятия "Государственная авиакомпания" 224 лётный отряд", которые дислоцируются в аэродроме Мигалово. В этом списке более 200 имен.

Накануне в разведке установили, что к концу месяца россия намерена сформировать 16 новых батальонов, а также еще один корпус в Нижегородской области. По состоянию на 23 июля стране-агрессору уже удалось собрать 8 БТГр, а в краткосрочных планах – столько же.

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