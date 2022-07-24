Так, наразі цивільні льотчики діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.

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ГУР встановило причетність цивільних льотчиків до війни Росії проти України

Розвідка встановила, що екіпажі літаків Ан-124-100 та Іл-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, а також озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

Ці льотчики чудово розуміють, чим вони займаються і не надто цим задоволені.

У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії,

– розповіли в ГУР.

Відомі імена сотень воєнних злочинців

Перший крок вже зроблено. Воєнна розвідка роздобула та встановила повний список цивільних льотчиків, причетних до воєнних злочинів Росії проти України.

У підтвердження цьому ГУР оприлюднила список воєнних злочинців – працівників підприємства "Государственная авиакомпания "224 лётный отряд", які дислокуються в аеродромі Мігалово. У цьому списку понад 200 імен.

Напередодні у розвідці встановили, що до кінця місяця росія має намір сформувати 16 нових батальйонів, а також ще один корпус у Нижньогородській області. Станом на 23 липня країні-агресорці вже вдалось назбирати 8 БТГр, а у короткотермінових планах – ще стільки ж.

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