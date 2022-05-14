Огромное количество спецопераций закончилось успешно именно из-за гражданских, которые помогали, корректировали, встречали и показывали. Об этом 24 каналу сообщил экс-командир полка Максим Жорин.

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"Очень сложными были процессы, когда, например, в Буче от нас отрезало несколько раненых бойцов и обычные гражданские их нашли, прятали у себя дома, оказывали медицинскую помощь. Они вышли с нами на связь и ясно понимали, что если об этом узнают, они не выживут", – объяснил Максим Жорин.

Я думаю, вы видели, что происходило в Буче – там людей убивали и не за подобные вещи. Там просто так убивали женщин, пожилых людей. А представьте, что бы делали с теми, кто прятал наших раненых бойцов,

– отметил Жорин.

Он добавил, что люди совершенно не знали наших военных. Они понимали только одно – это украинские воины. Гражданские, рискуя своими жизнями, своей судьбой, прятали их, оказывали медицинскую помощь, а потом еще и помогали их оттуда вывезти.

Кроме того, Максим Жорин акцентировал, что почти во всех случаях, где есть возможность, местные помогают украинским защитникам.

"Почти в каждом пункте, даже на оккупированных территориях есть местные, которые помогают нам воплотить в жизнь те или иные спецоперации", – рассказал Максим Жорин.

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