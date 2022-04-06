Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Доказательство жалоб российского персонала в виде фото заявления обнародовали на официальной странице в телеграме.

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Гражданский персонал минобороны России жалуется на инфляцию

В российском оборонно-промышленном комплексе начинают назревать социальные бунты – стремительно падают заработок и уровень жизни. Это логическое последствие астрономических расходов на войну при невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет, в частности из-за международных санкций против России и падения экономики страны-агрессора.

Отсутствие индексации зарплаты в условиях ускоренной до беспрецедентных показателей инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое, и, как следствие, морально-психологическое влияние на гражданский персонал,

– жалуются в заявлении профсоюза гражданского персонала ВС России.

Российские профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить проблему на отраслевом уровне, и угрожают обратиться в "верховный суд" России. Основное их требование – провести индексацию зарплат гражданского персонала Минобороны России.

Заявление о требовании индексации зарплат в России / Фото ГУР МО Украины

К слову, в украинской разведке подчеркивают, что этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и неспособность страны-оккупанта решить свои социально-экономические проблемы только благодаря внутренним ресурсам.

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