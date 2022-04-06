Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Доказ бідкання російського персоналу у вигляді фото заяви оприлюднили на офіційній сторінці у телеграмі.

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Цивільний персонал міноборони Росії скаржиться на інфляцію

У російському оборонно-промисловому комплексі починають назрівати соціальні бунти – стрімко падають заробіток та рівень життя. Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну при неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету, зокрема через міжнародні санкції проти Росії та падіння економіки країни-агресорки.

Відсутність індексації зарплати в умовах прискореної до безпрецедентних показників інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал,

– бідкаються у заяві профспілки цивільного персоналу ЗС Росії.

Російські профспілкові діячі зневірились у спробах розв'язати проблему на галузевому рівні, і погрожують звернутись до "верховного суду" Росії. Основна їхня вимога – провести індексацію зарплат цивільного персоналу Міноборони Росії.

Заява про вимогу індексації зарплат на Росії / Фото ГУР МО України

До слова, в українській розвідці наголошують, що цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта розв'язати свої соціально-економічні проблеми завдяки лише внутрішнім ресурсам.

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