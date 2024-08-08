Проект закона №11469 предусматривает, при каких условиях у гражданина Украины будут забирать гражданство. Президент внес документ 7 августа 2024 года.

Смотрите также Зеленский подписал закон о ритуале захоронения на Национальном военном кладбище

За что могут лишать гражданства Украины

В документе говорится, что лишать гражданства Украины могут при условии:

добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта , или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;

, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия; использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины иностранного паспорта, если это приводит к угрозам национальной безопасности или национальным интересам Украины ;

; приобретение лицом гражданства Украины вследствие предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также сокрытие лицом любого существенного факта, из-за которого он не смог бы получить гражданство;

нарушение обязательства прекратить иностранное гражданство или невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;

или государстве-оккупанте; вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины , против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта;

, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта; участия в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-агрессора или государства-оккупанта, или государства, которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствует осуществлению вооруженной агрессии против Украины.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский предложил также разрешить двойное гражданство некоторым категориям. Подробнее читайте по ссылке.