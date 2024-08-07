Это произошло почти через 2 недели после того, как этот закон подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Украинский парламент принял инициативу еще 18 июля.

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Что предусматривает новый закон, который подписал Зеленский

В комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики отметили, что благодаря новому закону, который подписал президент Украины, павшие Герои смогут быть похоронены на мемориальном кладбище с соответствующей церемонией уже в этом году. Это касается первой очереди захоронений.

Правки, которые внес комитет, также позволили дать возможность хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище и погибших в войне полицейских.

Также документом предусмотрено, что на территории кладбища могут создать так называемые кенотафы - символические надгробия без непосредственного захоронения тела.

В Украине военный погребальный ритуал введен не так давно. В специальной церемонии принимают участие трубач, барабанщики, салютная команда, происходит развертывание Государственного Флага над могилой и тому подобное,

– отметили в пресс-службе Верховной Рады.

В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики также отметили, что украинцы должны достойно чествовать Героев, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.