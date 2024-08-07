Це сталося майже через 2 тижні після того, як цей закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Український парламент ухвалив ініціативу ще 18 липня.

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У комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики наголосили, що завдяки новому закону, який підписав президент України, полеглі Герої зможуть бути поховані на меморіальному кладовищі з відповідною церемонією вже цьогоріч. Це стосується першої черги поховань.

Правки, які вніс комітет, також дозволили дати можливість ховати на Національному військовому меморіальному кладовищі й загиблих у війні поліцейських.

Також документом передбачено, що на території кладовища можуть створити так звані кенотафи — символічні надгробки без безпосереднього поховання тіла.

В Україні військовий поховальний ритуал запроваджено не так давно. У спеціальній церемонії беруть участь сурмач, барабанники, салютна команда, відбувається розгортання Державного Прапора над могилою тощо,

– зазначили у пресслужбі Верховної Ради.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики також наголосили, що українці мають гідно вшановувати Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.