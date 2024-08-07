Йдеться про законопроєкт № 11396, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень і замінює відповідальність за це на штрафи. Про це свідчить його картка на сайті Верховної Ради України.

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Зеленський підписав закон про відповідальність за дрібні крадіжки

До підписання закону крадіжка вважалася дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Тепер поріг кримінальної відповідальності за крадіжку підвищили до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 3 028 гривень.

Також посилюється адміністративна відповідальність за дрібні крадіжки. Відтепер діятимуть наступні штрафи:

за крадіжку до 757 гривень – від 850 до 1 700 гривень;

за крадіжку від 758 до 3 028 гривень – від 1 700 до 5 100 гривень;

за повторну дрібну крадіжку – від 8 500 до 17 000 гривень.

До слова, у липні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340. Він дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством та сплачувати штраф за правопорушення. Цей законопроєкт отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.