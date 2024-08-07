Речь идет о законопроекте № 11396, который декриминализирует мелкие кражи на сумму до 3 000 гривен и заменяет ответственность за это на штрафы. Об этом свидетельствует его карточка на сайте Верховной Рады Украины.

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Зеленский подписал закон об ответственности за мелкие кражи

До подписания закона кража считалась мелкой, если стоимость имущества на момент преступления не превышала 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (302,8 гривны по состоянию на 2024 год). Теперь порог уголовной ответственности за кражу повысили до двух необлагаемых минимумов доходов граждан – 3 028 гривен.

Также усиливается административная ответственность за мелкие кражи. Отныне будут действовать следующие штрафы:

за кражу до 757 гривен – от 850 до 1 700 гривен;

за кражу от 758 до 3 028 гривен – от 1 700 до 5 100 гривен;

за повторную мелкую кражу – от 8 500 до 17 000 гривен.

К слову, в июле Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340. Он позволяет подозреваемым в коррупционных преступлениях чиновникам заключать соглашения со следствием и платить штраф за правонарушения. Этот законопроект получил поддержку 231 депутата. Это произошло несмотря на предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета.