Активисты рассказали, что во время Революций Достоинства она просила прощения за поведение адвокатов, которые защищали майдановцев. Также Ассоциация во главе с Изовитовой до сих пор не осудила войну России против Украины.

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Ассоциация давит на адвокатов, которые служат в ВСУ

Ассоциацию адвокатов создали во времена Януковича – в 2012 году. Лидия Изовитова возглавляет ее более 10 лет, а спикером недавно назначили Алексея Шевчука – адвоката убитого Ильи Кивы.

Членство в Ассоциации является обязательным для адвокатов. Если ты не входишь в этот кружок – ты не можешь быть адвокатом. Похоже на крепостничество,

– говорят в инициативе "Игла".

Им также удалось узнать, что Ассоциация давит на адвокатов, которые служат в ВСУ. "А тех, кто помогает оккупантам и участвует в пытках не занимают", – добавляют в "Голке".

Среди адвокатов есть много несогласных с действиями Ассоциации. Один из них – Илья Костин, который воюет еще с 2014 года.

Мое исследование было относительно того, что они коллаборационисты. И мне кажется, я доказал это. И вот после чего они начали меня преследовать. Ситуация, которая есть сейчас, она тоже, мягко говоря, не способствует авторитету адвокатуры,

– рассказал он.

Костин также отметил, что руководство Национальной ассоциации адвокатов ни разу не осудило вторжение России и не призвало привлечь к ответственности предателей.

В то же время он в борьбе с этой системой не один. Так, еще один адвокат Вячеслав Плескач пожаловался в Конституционный Суд на принудительное членство в Ассоциации и заявил, что это является нарушением его прав.

"Он не хочет быть членом Ассоциации, которая имеет такие ценности. Но если он выйдет из нее, потеряет право на профессию", – говорят в "Голке". Поэтому Плескач решил бороться за свои права.

Речь не только об адвокатах. Речь о системе правосудия в целом, потому что от адвокатуры в значительной степени зависит качество кадров в прокуратуре и в судах. То есть от этого зависит мощь одной из ветвей власти. Враг не заинтересован, чтобы у нас была сильная государственность. Конституционный суд имеет реальный шанс запустить реформу, которой мы избегаем более 10 лет,

– отметил адвокат.

Закон об адвокатуре требует изменений

Плескач имел в виду закон об адвокатуре, который приняли более 10 лет назад. Он давно требует изменений. Над этим должен был бы поработать Комитет по вопросам правовой политики.

"В Грузии, например, это решили путем того, что дали адвокатам возможность вступать в различные ассоциации по своему выбору, и там есть здоровая конкуренция между ними", – рассказал глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

К слову, одно из требований для евроинтеграции – это реформа судебной системы, но без реформы адвокатуры осуществить ее невозможно.

Председатель профильного подкомитета Владимир Ватрас рассказал, что в комитете сейчас планируют создать рабочую группу по этому поводу. На рассмотрении подкомитета есть только законопроекты, которые эту проблему не решат.

"Сейчас на рассмотрении подкомитета есть инициатива, которая запрещает ассоциировать адвоката с клиентом. Дело в том, что ряд адвокатов, которые в суде защищают предателей, покрывает Ассоциация. Кроме упомянутого адвоката Кивы, есть еще адвокат Богуслаева Ростислав Кравец. И это далеко не единичные случаи. Такой законопроект публично поддержит Ассоциация во главе с Изовитовой", – добавили журналисты "Голки".