Активісти розповіли, що під час Революцій Гідності вона просила вибачення за поведінку адвокатів, які захищали майданівців. Також Асоціація на чолі з Ізовітовою досі не засудила війну Росії проти України.

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Асоціація тисне на адвокатів, які служать в ЗСУ

Асоціацію адвокатів створили за часів Януковича – у 2012 році. Лідія Ізовітова очолює її понад 10 років, а спікером нещодавно призначили Олексія Шевчука – адвоката вбитого Іллі Киви.

Членство в Асоціації є обов'язком для адвокатів. Якщо ти не входиш в цей гурток – ти не можеш бути адвокатом. Схоже на кріпацтво,

– кажуть у ініціативі "Голка".

Їм також вдалося дізнатися, що Асоціація тисне на адвокатів, які служать в ЗСУ. "А тих, хто допомагає окупантам і бере участь у тортурах не займають", – додають в "Голці".

Серед адвокатів є багато незгідних із діями Асоціації. Один із них – Ілля Костін, який воює ще з 2014 року.

Моє дослідження було стосовно того, що вони колаборанти. І мені здається, я довів це. І от після чого вони почали мене переслідувати. Ситуація, яка є зараз, вона теж, м'яко кажучи, не сприяє авторитету адвокатури,

– розповів він.

Костін також зауважив, що керівництво Національної асоціації адвокатів жодного разу не засудило вторгнення Росії та не закликало притягнути до відповідальності зрадників.

Водночас він у боротьбі із цією системою не один. Так, ще один адвокат В'ячеслав Плескач поскаржився до Конституційного Суду на примусове членство в Асоціації і заявив, що це є порушенням його прав.

"Він не хоче бути членом Асоціації, яка має такі цінності. Але якщо він вийде з неї, втратить право на професію", – кажуть у "Голці". Тому Плескач вирішив боротися за свої права.

Мова не лише про адвокатів. Мова про систему правосуддя загалом, бо від адвокатури значною мірою залежить якість кадрів у прокуратурі і в судах. Тобто від цього залежить міць однієї з гілок влади. Ворог не зацікавлений, щоб у нас була сильна державність. Конституційний суд має реальний шанс запустити реформу, якої ми уникаємо більше 10 років,

– зауважив адвокат.

Закон про адвокатуру потребує змін

Плескач мав на увазі закон про адвокатуру, який прийняли більше 10 років тому. Він давно потребує змін. Над цим мав би попрацювати Комітет з питань правової політики.

"В Грузії, наприклад, це вирішили шляхом того, що дали адвокатам можливість вступати в різні асоціації за своїм вибором, і там є здорова конкуренція між ними", – розповів очільник Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

До слова, одна із вимог для євроінтеграції – це реформа судової системи, але без реформи адвокатури здійснити її неможливо.

Голова профільного підкомітету Володимир Ватрас розповів, що в комітеті наразі планують створити робочу групу щодо цього. На розгляді підкомітету є лише законопроєкти, які цю проблему не вирішать.

"Наразі на розгляді підкомітету є ініціатива, яка забороняє асоціювати адвоката з клієнтом. Річ у тім, що низку адвокатів, які у суді захищають зрадників, покриває Асоціація. Окрім згаданого адвоката Киви, є ще адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець. І це далеко непоодинокі випадки. Такий законопроєкт публічно підтримає Асоціація на чолі з Ізовітовою", – додали журналісти "Голки".