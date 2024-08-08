Проєкт закону №11469 передбачає, за яких умов у громадянина України забиратимуть громадянство. Президент вніс документ 7 серпня 2024 року.

Дивіться також Зеленський підписав закон щодо ритуалу поховання на Національному військовому кладовищі

За що можуть позбавляти громадянства України

У документі мовиться, що позбавляти громадянства України можуть за умови:

добровільного набуття громадянином України громадянства-агресора або держави-окупанта , або громадянства держави, включеної до переліку держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

, або громадянства держави, включеної до переліку держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття; використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України іноземного паспорта, якщо це призводить до загроз національній безпеці чи національним інтересам України ;

; набуття особою громадянства України внаслідок надання неправдивих відомостей, підроблених документів, а також приховування особою будь-якого суттєвого факту, через який він не зміг би отримати громадянство;

порушення зобов'язання припинити іноземне громадянство або невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті;

чи державі-окупанті; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України , проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту;

, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту; участі у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави-агресора або держави-окупанта, або держави, яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною або сприяє здійсненню збройної агресії проти України.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський запропонував також дозволити подвійне громадянство деяким категоріям. Детальніше читайте за посиланням.