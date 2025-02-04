Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Литвина. Власть уже изучает потребность в предоставлении гражданства иностранцам, которые воюют за Украину.

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Гражданство для воинов-иностранцев

Уже на этой неделе могут появиться первые новости о необходимости в предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые воюют в рядах Сил обороны Украины.

О необходимости в предоставлении гражданства воинам – выясняют, какая конкретно потребность вообще. На этой неделе могут быть первые новости,

– написал он.

Вопрос получения украинского паспорта для иностранцев, которые защищают страну от российской агрессии, неоднократно поднимался на уровне власти.

Так, 9 мая 2024 года народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9585 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют на стороне Украины.

Документ предусматривает предоставление разрешения на иммиграцию или гражданства для тех, у кого закончился срок действия паспорта.

Впоследствии, 20 августа 2024 года, парламент поддержал этот законопроект в целом, а 26 октября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства заключать контракт на службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, 3 февраля 2025 года глава государства подписал закон, который упрощает приобретение гражданства для жен или мужей военнослужащих ВСУ.

Ожидается, что в ближайшее время власти сообщат о новых решениях о предоставлении гражданства тем, кто воюет за Украину.