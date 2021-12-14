Гражданство Украины для ее защитников-иностранцев: почему это важно

14 декабря парламент упростил порядок получения гражданства для иностранцев, защищающих нашу страну в рядах ВСУ. 285 – ЗА! Получить украинский паспорт теперь будет намного легче.

Почему для военных-иностранцев в рядах ВСУ этот законопроект так важен

Потому что ранее они должны были предоставить документ о прекращении гражданства их страны.

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Но для большинства из них, особенно для россиян и белорусов, получить такой документ нереально. Ведь поездка за ним на родину заканчивалась чаще всего тюрьмой.

Решение принято! / Скриншот Юрия Мысягина

Как именно будет предоставляться гражданство

Если человек является гражданином страны-агрессора, но в то же время подвергался преследованию на родине по политическим мотивам, то Украина готова протянуть руку помощи такому военному.

На украинский паспорт смогут претендовать иностранцы и лица без гражданства, являющиеся контрактниками в ВСУ, а также принимают участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны Украины.

Для получения гражданства Украины нужно подать всего 2 документа:

заявление на получение гражданства.

декларация об отказе от имеющегося гражданства иностранного государства.

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