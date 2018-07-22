Греческая математика: эксперт объяснил, за что и на какие сроки осудили украинцев

Более 150 украинцев уже получили приговоры в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов или ожидают рассмотрения судом своих дел. Причина этого в том, что Украина занимает шестое место в мире по количеству моряков, а наши моряки часто не знают, для чего будут использовать судна, на которые они нанимаются работать. Греческое законодательство в таких случаях очень строгое.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал юрист-международник Игорь Руденко.

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Эксперт рассказал, что оригинала текста приговора Сергею Шваюку и Петру Литвинчуку до сих пор нет.

Однако, по словам Руденко, можно предположить, что срок считали согласно действующему в Греции закону, который предусматривает заключение на три года за перевозку одного нелегального мигранта. К тому же, каждый случай рассматривается отдельно. То есть, если речь идет о перевозке, например, 60 мигрантов, то наших моряков должны были бы приговорить к 180 годам каждого.



Осужденные в Греции Сергей Шваюк и Петр Литвинчук

На самом деле, как говорит юрист-международник, максимальный срок заключения в Греции составляет 25 лет. Это означает, что приговор в 180 лет лишения свободы будет фактически приравниваться к 25 годам. Однако, во вторник, 24 июля, адвокаты начнут готовить апелляцию. Руденко отмечает, что в этом деле нужна поддержка со стороны государства и общества. Ведь есть процедуры, с помощью которых можно уменьшить сроки наказания или даже добиться условно-досрочного освобождения.